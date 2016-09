RTL II 23:15 bis 00:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jaqueline (51) kann nicht mehr: Über Jahre hinweg hat ihr Mann Jürgen (74) das 9.800 m² große Grundstück in ein riesiges Lager für Trödel und Müll verwandelt. Vor allem der einst gemütliche Partybungalow, in dem die Beiden ihre Hochzeit gefeiert haben, ist voll und hat den Glanz alter Zeiten längst verloren. Jetzt soll Schluss mit dem Sammeln sein! Der Trödel muss dringend zu Geld gemacht werden, denn die Familie hat 30.000 Euro Schulden. Für Jürgen aber stecken in jedem einzelnen Teil Erinnerungen und er kann sich nur schwer davon trennen. Das nervt nicht nur Jaqueline, sondern auch die Freunde der Familie, Gudrun (53) und Sieglinde (54). Sie haben den RTL II-Trödeltrupp gerufen und Sükrü Pehlivan vor eine harte Aufgabe gestellt. Denn das Chaos ist riesig und die Familie hat nur wenig helfende Hände für Aufräumarbeiten organisiert. Wird Sükrü hier überhaupt etwas bewirken können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller