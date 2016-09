RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Unheilvolle Pläne Unheilvolle Pläne USA 1995-2005 HDTV Live TV Merken Als ein Mädchen ihre Freundin besucht, findet sie ein grauenhaftes Blutbad vor. Tiffany Rowell, ihr Freund Marcus Precella, sein Cousin Adelbert Sanchez, sowie Tiffanys Freundin Rachael Koloroutis wurden durch mehrere Schüsse brutal ermordet. Die Polizei kann keine Hinweise auf einen Einbruch entdecken und geht deshalb davon aus, dass die vier jungen Leute den Täter gekannt haben müssen und da die beiden Männer mit Drogen dealten, untersuchen die Ermittler deren Bekanntenkreis, jedoch ohne Erfolg. Erst nach drei Jahren meldet sich ein Mann auf verbreitete Phantombilder und gibt an, die gesuchte, weibliche Person zu kennen. Nach seinen Angaben handelt es sich dabei um eine Freundin der beiden getöteten 18-jährigen Frauen. Avis Banks hat ihren Collegeabschluss gemacht und einen Job in einer Kindertagesstätte. Nun ist sie schwanger und will bald heiraten. Doch als ihr Verlobter Keyon abends nach der Arbeit nach Hause kommt, sieht er Avis tot in der Garage liegen. Als die Polizei Keyon vernimmt und seine Hand auf Schmauchspuren untersucht, sind die Ermittler zunächst skeptisch, da sich diese auf Keyons Hand befinden, allerdings finden sie sonst keine Hinweise, die Keyon mit der Tat in Verbindung bringen. Jedoch ist die Beziehung der beiden nicht ganz so harmonisch, wie zunächst angenommen, da Keyon neben Avis noch weitere Frauen hat. So stoßen die Ermittler auf eine Freundin von Keyon, die zur Tatzeit kein Alibi vorweisen kann und plötzlich die Waffe ihres Cousins ausleihen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives