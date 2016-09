TLC 23:05 bis 00:00 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Wilde Bienen USA 2014 Merken Als sich Sam und Angel im Supermarkt begegnen, funkt es heftig zwischen dem 19-jährigen Angestellten und der 42-jährigen Kundin. Ihr erstes Date führt die beiden zu einer Wanderung in wildromantischer Natur. Doch bevor Sam und Angel ihren erotischen Phantasien freien Lauf lassen können, werden sie aus dem Wald gejagt und landen direkt in der Notaufnahme. Dale und Nicole machen mit der Familie Urlaub in Australien - und nutzen die Gunst der Stunde für ein Schäferstündchen im Elternschlafzimmer. Doch das Tête-à-Tête wird zu einem Desaster, als Dale in den unteren Körperregionen anschwillt wie ein Fesselballon. Außerdem in dieser Folge von "Mein peinlicher Sex-Unfall": ein Poolboy mit Vibrationsproblemen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle Horne (Sam) Diana Lu (Kaitlyn) Jason Cabell (Dale) Cindera Che (Kaitlyn's Mom) Talia Di Giulio (Nikki) Laura Elizabeth Hall (Nurse Kate) William Shay House (Brother-in-Law) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Regie: Justin Jones Musik: Christopher Nickel