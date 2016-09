RTL Passion 01:15 bis 02:00 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Trügerische Hoffnung D 2003 2016-09-27 06:25 Merken Auf Uschis Drängen hin übernimmt Strauss den Posten des Direktors in Reutlitz. Statt auf die Aktenlage oder auf Schnoor zu vertrauen, rollt Strauss den Fall von Simone wieder neu auf. Für Simone bedeutet dies neue Hoffnung, der Hölle von Station C entfliehen zu können. Als Strauss bereits die Justizbehörde eingeschaltet hat, erfährt er, dass Simone tatsächlich Fluchhilfe - für Walter - geleistet hat. Raffaela bekommt mit Friederikes Hilfe einen Praktikumsplatz in der Kanzlei von Kais Vater. Statt in der Kanzlei verbringt Raffaela ihren Ausgang jedoch bei Champagner und sonstigem Luxus in der Wohnung von Kai. Raffaela träumt von der großen Liebe, doch Kai hat ganz andere Motive für seine Zuwendung zu ihr. Ilse will sich im Beerdigungsinstitut endlich hocharbeiten, doch ihr Chef behandelt sie wegen ihrer Vorstrafen vor den Kunden wie Dreck. Als dann ein Geschäft platzt, soll Ilse auch noch für den finanziellen Ausfall aufkommen. Ilse rächt sich in ihrer ohnmächtigen Wut an den Toten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Egon Hofmann (Peter Kittler) Katharina Zapatka (Ariane May) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Henning Köhn, Andreas Fuhrmann, Sven Miehe, Jonas Baur, Martina Müller Musik: Karim Sebastian Elias