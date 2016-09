RTL Passion 23:00 bis 23:25 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-09-26 04:10 Merken Um Simone rechtzeitig zu retten, müssen Ben und Richard von der Polizei unbemerkt nach Russland aufbrechen und den Waffendeal für Kerber abschließen. Gar nicht so einfach, wenn man beschattet wird. Doch glücklicherweise gelingt ihnen mit Hilfe von Carmen und Jenny ein Ablenkungsmanöver und während der Rest des Steinkamp-Clans hofft, dass sie unbeschadet nach Essen zurückkehren werden, machen sich Ben und Richard auf einen ungewissen Weg. Michelle wird das Gefühl nicht los, dass sie beobachtet wird. Auch wenn Jenny vermutet, dass Michelle wegen der Entführung von Simone und ihren unerwiderten Gefühlen für Deniz unkonzentriert ist. Da taucht im Zentrum ein charismatischer und smarter Unbekannter auf - und dieser hat Neuigkeiten für Michelle, mit denen sie nicht gerechnet hätte. Lena glaubt, ein gemeinsamer Urlaub, würde bei Patrick die Hoffnung auf eine feste Beziehung wecken. Dabei weiß sie noch nicht, ob sie dazu bereit ist. Was ist, wenn es schiefgeht und Alexander in so kurzer Zeit wieder einen Stiefvater verliert? Doch schließlich wirft sie ihre Bedenken über Bord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt