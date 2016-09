n-tv 00:55 bis 01:40 Dokumentation Ideen, die die Welt verändern - Spiel mit der Gefahr GB 2015 16:9 HDTV Live TV Merken 1. Staffel, Folge 4: Der schottische Arzt James Young Simpson schreckte nicht vor abenteuerlichen Selbstversuchen zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch keine Narkose. Patienten mussten bei Amputationen und chirurgischen Eingriffen höllische Schmerzen ertragen. Simpson wollte das ändern und experimentierte am eigenen Leib mit verschiedenen chemischen Substanzen. Schließlich inhalierte er ein Pestizid und entdeckte die wundersame Wirkung des Chloroforms. Bei der Erfindung der Schutzweste, der Atemschutzmaske und des Wingsuits riskierten die Schöpfer ebenfalls ihr Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention