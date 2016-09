Zee.One 00:15 bis 02:15 Actionfilm Jungle IND 2000 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Fokus stehen Anu Malhotra und Siddhard Mischra, zwei Verliebte ,die sich zu einer Heirat entschlossen haben. Anu will ihre Eltern in die Entscheidung einweihen, dabei aber den richtigen Moment abpassen. Diese haben eine große Safari Tour geplant, bei der sie Anu begleitet. Siddhard folgt ihr inkognito. Dabei geraten Anu und ihre Familie auf eine rebellierende Gruppe von Banditen und werden entführt. Im Gegenzug zur Freilassung der Familie fordern diese Lösegeld und Freilassung eines Mittäters. Nach dem Eingehen auf die Forderungen durch die Polizei, werden die Entführten freigelassen, abgesehen von Anu, die verschwunden zu sein scheint. Siddhard,, umringt von seiner Verzweiflung Anu nie wieder zu sehen, begibt sich auf eine lange Suche um seine Geliebte wieder in den Armen halten zu können. Für seine herausragende Regie erhielt "Jungle" den "Bollywood Movie Award for best direction". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sunil Shetty (Commander Shivraj) Fardeen Khan (Siddhu) Urmila Matondkar (Anu Malhotra) Sushant Singh (Durga Narayan Chaudhary) Kashmira Shah (Bali) Rajpal Yadav (Sippa) Raju Kher (Mr. Malhotra) Originaltitel: Jungle Regie: Ram Gopal Varma Altersempfehlung: ab 16