Actionfilm Hero Wanted - Helden brauchen kein Gesetz USA 2008 Seitdem er seine schwangere Frau bei einem Autounfall verloren hat, steckt der Müllmann Liam Case in einer tiefen Krise. Erst als er eines Tages Zeuge eines Unfalls wird und ein kleines Mädchen aus einem brennenden Fahrzeug rettet, scheint sein Leben zumindest für einen Moment wieder einen Sinn zu bekommen. Von den Medien wird er für seine mutige Tat als Held gefeiert, doch es dauert nicht lange, bis der triste, einsame Alltag Liam wieder gefangen hält. Dann aber bekommt er Jahre später erneut die Chance zu zeigen, was in ihm steckt. Ausgerechnet als er sich endlich traut, mit der hübschen Bankangestellten Kayla McQueen zu flirten, stürmt eine brutale Gang das Geldinstitut. In dieser brandgefährlichen Situation will Liam einmal mehr den Helden spielen - und beschwört dadurch eine Tragödie herauf: Kayla und auch er selbst werden niedergeschossen, die Verbrecher entkommen unerkannt. Liam überlebt trotz seiner schweren Verletzungen, Kayla aber fällt infolge des erlittenen Kopfschusses ins Koma. Als er vom Schicksal seines heimlichen Schwarms erfährt, setzt er alles daran, die Mitglieder der Bande ausfindig zu machen - und zu töten. Natürlich ruft sein Rachefeldzug nicht nur die Polizei in Gestalt des erfahrenen Detective Terry Subcott auf den Plan, sondern versetzt auch die Gangmitglieder unter Führung des brutalen Skinner McGraw in Alarmbereitschaft. Die Schlingen um Liam ziehen sich immer enger zusammen. Dennoch ist er zu allem entschlossen, um Kayla zu rächen. Seine Schuldgefühle haben allerdings einen speziellen Grund, denn am Tag des Überfalls hielt er sich nicht zufällig in der Bank auf. - "Oscar"-Preisträger Cuba Gooding jr. und Ray Liotta spielen die Hauptrollen in dem actionreichen Thriller. Schauspieler: Cuba Gooding jr. (Liam Case) Ray Liotta (Det. Terry Subcott) Norman Reedus (Swain) Kim Coates (Skinner McGraw) Tommy Flanagan (Derek) Jean Smart (Melanie McQueen) Christa Campbell (Kayla McQueen) Originaltitel: Hero Wanted Regie: Brian Smrz Drehbuch: Chad Hayes, Evan Law Kamera: Larry Blanford Musik: Kenneth Burgomaster Altersempfehlung: ab 18