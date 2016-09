ZDF neo 01:05 bis 02:00 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Unter Verdacht GB 2007 Stereo 16:9 Merken Der MI5 erfährt, dass der russische Waffenhändler Valentino in London Blaupausen für einen nuklearen Zünder an den Iran verkaufen möchte, der dadurch zur Atommacht werden könnte. Adam Carter, der sich heimlich mit Ana, der Frau des iranischen Special Consul Bakhshi, zu einer Liebesnacht getroffen hatte, wird auf dem Weg zum Flughafen, wo er gemeinsam mit Ros Myers Valentino überwachen soll, überfallen. Er hält den Angreifer für einen Straßenräuber und wehrt sich, was für den vermeintlichen Gangster schwerwiegende Folgen hat: Bald darauf stirbt er überraschend in einem Krankenhaus. Der "Straßenräuber" erweist sich wenig später als Journalist, der über den Bombenanschlag auf den Zug in Teheran recherchiert hat, an dem Adam maßgeblich beteiligt war. Wenn die Wahrheit über die verpfuschte Operation und Adams Beteiligung am Tod des Journalisten ans Licht kommt, könnten die Konsequenzen verheerend sein, nicht zuletzt für die britische Regierung. Erschwerend kommt hinzu, dass Valentino es schafft, der elektronischen Überwachung durch den MI5 zu entkommen. Die Geheimorganisation "Jalta" hilft Ros, Valentino wieder auf die Spur zu kommen. Im Gegenzug willigt sie ein, Wanzen im Hauptquartier des MI5 zu installieren. Nachdem Valentino festgesetzt werden konnte, versucht das Team, die Tasche mit den Blaupausen zu finden. Dies gelingt schließlich. Die Tasche wird ausgetauscht, und Valentino erhält die Gelegenheit, zu fliehen. Auf diese Weise will der MI5 die Identität der iranischen Käufer erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Yuri Klimov (Valentino) Alex Lanipekun (Ben Kaplan) James Laurenson (Sholto) Originaltitel: Spooks Regie: Brendan Maher Drehbuch: Zinnie Harris Kamera: Damian Bromley Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12