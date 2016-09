ZDF neo 21:45 bis 23:20 Krimi Inspector Barnaby Leben und Morden in Midsomer GB 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Leiche von Charlie Finleyson wird in einem Wald in der Nähe von Midsomer Sonning entdeckt. Barnaby und Jones befragen daraufhin die Angestellten des Midsomer Life Magazines. Sie stoßen auf eher negative Aussagen über ihren Manager Guy und finden heraus, dass er vor einigen Jahren mit der Frau von Charlie durchgebrannt war. Als dann kurze Zeit später auch Guy stirbt, stehen die beiden Ermittler vor einem Berg von Fragen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (DCI Tom Barnaby) Jason Hughes (DS Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Selina Cadell (Eleanor Crouch) Pooky Quesnel (Julia Benson) Serena Gordon (Christina Finleyson) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Peter Smith Drehbuch: David Hoskins Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12