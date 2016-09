ZDF 00:15 bis 01:50 Komödie Die Eisbombe D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der 19-jährige Tom ist Lehrerkind, Regenphobiker und Neurotiker. Seine Gesundheit ist das ständige Sorgenkind und Experimentierfeld einer überängstlichen Familie. Denn die Schuhmann-Weils sind radikale Verfechter von Umweltschutz, Naturkost und viel Bewegung. Umgeben von den Absonderlichkeiten einer Familienbande im Öko-Fieber, scheint Tom der einzig Vernünftige in einer schrecklich netten Familie zu sein. Als ein mysteriöser Eisklotz in das Einfamilienhaus einschlägt, evakuieren sich die Schuhmann-Weils generalstabsmäßig in ihren Luftschutzbunker. Doch Tom nutzt die Gelegenheit zur Flucht. Er will es mit den ganz normalen Gefahrenzonen des Lebens und vor allem mit der burschikosen Lucie aufnehmen, in die er sich Hals über Kopf verliebt hat. Prompt wird seine Mutter zur Öko-Märtyrerin und sendet ihm über das Regionalfernsehen Botschaften aus dem Bunker. Trotz aller Wehwehchen, Neurosen und Nervositäten entbrennt ein erbitterter Kampf um Freiheit, Liebe und Selbstbestimmung. Mit "Die Eisbombe" legt Regisseur Oliver Jahn eine schwarze Familienkomödie vor, die es in sich hat. Die Macken und Schrullen einer Generation voll ökologischer Bewusstseinserweiterung, Alternativkultur und überdrehter Umweltangst nimmt er mitleidlos auseinander und erzählt eine skurrile Satire, die vor bissigem Humor nur so strotzt. "Die Eisbombe" ist Oliver Jahns Abschlussfilm an der dffb (Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eike Weinreich (Thomas-Albert "Tom") Karoline Eichhorn (Beate Schuhmann-Weil) Peer Martiny (Jörg Schuhmann-Weil) Katharina Schüttler (Lucie) Heike Jonca (Elfie) Leon Wessels (Günter Schuhmann-Weil) Ulla Kock am Brink (TV-Moderatorin) Originaltitel: Die Eisbombe Regie: Oliver Jahn Drehbuch: Oliver Jahn, Stéphane Bittoun Kamera: Julian Atanassov Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis Altersempfehlung: ab 12