NDR 00:15 bis 01:50 Komödie Die große Chance D 1957 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Walter Gerber studiert Maschinenbau. Sein großes Hobby ist die Jazzmusik; darum hat er zusammen mit Heidelberger Kommilitonen und anderen jungen Leuten eine Band gegründet, in der er Trompete spielt. Seinem Vater, einem konservativen Studienrat, ist diese Musik allerdings ein Gräuel. Neben dem Studium arbeitet Walter an einer Tankstelle, denn er muss sich wie die meisten Freunde als Werkstudent seinen Lebensunterhalt verdienen. Obwohl er durch die Schuld der hübschen Industriellentochter Erika Hallersperg vorübergehend seinen Job verliert, kommen sich die beiden näher und verlieben sich ineinander. Erikas Bruder Manfred gehört ebenfalls zu der Studenten-Band. Zum Ärger seiner eingebildeten Mutter ist er mit der jungen Ruth Degner befreundet. In ihren Augen passt die kleine Blumenverkäuferin gar nicht zu ihm. Als Ruth mit einem Lied von Walter an einem Nachwuchswettbewerb teilnimmt, will Manfred sich mit ihr verloben. Frau Hallersperg sorgt jedoch für einen Eklat. Auch zwischen Walter und Erika laufen die Dinge nicht so wie sie sollten. Vater Gerber schafft zusätzlich Probleme, als er Unterschriften gegen den aufgeschlossenen Kaplan Sommer zu sammeln beginnt. Die jungen Leute haben den Geistlichen schätzen gelernt, weil er nicht nur von Musik viel versteht. In dieser Situation beschließen die Jazzfans, den Gegnern des progressiven Kaplans mit einem Wohltätigkeitskonzert den Wind aus den Segeln zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Giller (Walter Gerber) Gardy Granass (Ruth Degener) Michael Cramer (Manfred Hallersperg) Wera Frydtberg (Erika Hallersperg) Robert Freitag (Kaplan Sommer) Loni Heuser (Frau Hallersperg) Peter Lühr (Studienrat Gerber) Originaltitel: Die große Chance Regie: Hans Quest Drehbuch: Werner Eplinius, Janne Furch Kamera: Willy Winterstein Musik: Lotar Olias Altersempfehlung: ab 12