MTV 00:50 bis 01:45 Reality-TV Jersey Shore Dropping Like Flies USA 2009-2012 Merken Die Mitbewohner tun sich schwer damit, ohne Vinny an der Jersey Shore zu leben. Mike stellt sich seinen inneren Dämonen. Und Pauly hat Geburtstag und bekommt das beste Geschenk seines Lebens! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jersey Shore Altersempfehlung: ab 16