3sat 22:25 bis 00:05 Dokumentation Das dunkle Gen D, CH 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein kranker Arzt, ein brisanter Code, der Trost der Kunst und der Vaterliebe: Die Suche nach dem Ursprung seiner Depression stellt den Mediziner Frank vor existenzielle Fragen. Das Autorenpaar Jacobs-Schick begleitet Frank, den einstigen Arzt und Neurologen, den eine schwere Depression um Arbeit und Familie brachte, auf einer radikalen Forschungsreise ins tiefste Innere seines Körpers und Wesens. Auf einer Reise in die Welt der Gen-Analyse begegnet Frank sowohl radikalen Zukunftsvisionen als auch atemberaubenden Bild- und Klangwelten, die aus dem tiefsten Innern des menschlichen Körpers stammen. Bis zur Entschlüsselung seines Genes will er dieses Mal gehen, nicht zuletzt, um dem leiblichen Sohn Leonard schon im Vorfeld ein Rüstzeug mitzugeben für den Fall, dass die erbliche Veranlagung, die in der Familie schon zu Selbstmord führte, auch ihn ereilt. Als Betroffener - und als gelernter Arzt eben auch als Wissender - stößt der Berliner ins Reich der Gen-Forschung vor. Er trifft in der Schweiz wie in Amerika auf Wissenschaftler, Bastler, Visionäre, die aus einer einfachen Speichelprobe ganze Lebensentwürfe ableiten können, aber auch auf die Komponistin Deirdre Gribbin, die DNA-Daten in Musik verwandelt. Das neue Zauberwort des 21. Jahrhunderts heißt "Genom-Sequenzierung". Mittlerweile ist die zumindest in Teilen praktizierbare Entschlüsselung der eigenen Genstruktur in den USA für eine dreistellige Dollarsumme zu haben, in China kostet die Analyse der Erbanlagen noch weniger. Immer größere und schnellere Rechner machen diesen Quantensprung innerhalb der Biologie seit Jahren möglich. Eine Entwicklung, die Fragen aufwirft, die weit über eine persönliche Krankheitsgeschichte hinausgehen. In naher Zukunft wird die Entschlüsselung des Genoms so schnell und billig sein, dass jeder, der es möchte, seinen Gen-Code auf dem Smartphone mit sich herumtragen kann. Der Medizin, aber auch der Gesellschaft stehen damit fundamentale Umwälzungen bevor. Informationen werden verfügbar, die uns sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft blicken lassen können. Informationen, die unser Leben retten können, geraten sie zum richtigen Zeitpunkt in die richtigen Hände - etwa eines Arztes. Informationen aber auch, die zu irreparablen Turbulenzen und Schäden innerhalb unseres Gesellschaftssystems führen können, geraten sie in die falsche Datei-Verwaltung. Bei dieser Auseinandersetzung beschränkt sich Frank nicht auf naturwissenschaftliche Fragestellungen, sondern öffnet sich auch gesellschaftlichen und künstlerischen Perspektiven auf den Quellcode des Lebens. Bild- und tongebende Verfahren transformieren den menschlichen Gen-Code in einen sinnlich erfahrbaren Bereich. Diese Darstellungen sind von berührender Schönheit und überraschender Nähe zur bildenden Kunst und zur Musik - die abstrakte Folge der DNA-Buchstaben ACTG wird unvermittelt erlebbar. Frank begegnet Künstlern, die fasziniert sind von genetischen Bauplänen, gleichzeitig aber in ihren Werken Freiheiten aufzeigen, die die Genetik nicht anbietet. Sie zeigen, dass sich aus einer festen Grundstruktur eine enorme Formenvielfalt entwickeln kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das dunkle Gen Regie: Miriam Jacobs, Gerhard Schick Drehbuch: Miriam Jacobs, Gerhard Schick Kamera: Simon Guy Fässler, Philipp Künzli Musik: Daniel Almada, Isenburg Quartett, Deirdre Gribbin