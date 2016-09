Discovery Channel 00:45 bis 01:30 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Trickreicher Straßenverkehr USA 2013 Stereo 16:9 Merken Wie entsteht ein Stau? Die "Mythbusters" widmen sich in dieser Episode dem Albtraum eines jeden Autofahrers. Angeblich reicht es aus, dass ein Teilnehmer leicht auf die Bremse tritt, und schon gerät der Verkehr ins Stocken. Stimmt diese Theorie? Adam und Jamie untersuchen das Phänomen auf einem improvisierten Parcours mit zwanzig Freiwilligen. Anschließend geht es um Pro und Kontra. Was ist effizienter, eine konventionelle Kreuzung mit Stoppschildern oder ein Kreisverkehr? Die Testergebnisse der "Wissensjäger" liefern diesbezüglich interessante Fakten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Steve Christiansen, Lauren Gray Williams Drehbuch: Chris Williams Musik: Neil Sutherland