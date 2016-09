Discovery Channel 23:15 bis 00:00 Dokumentation Haie - Gourmets der Meere USA 2007 Stereo 16:9 Merken Nicht erst seit dem Blockbuster "Der weiße Hai" gelten Haie als blutrünstige, grausame Vielfresser, die bevorzugt Schwimmer und Surfer angreifen. Aber stimmt das wirklich? Vom gefürchteten weißen Hai bis zum exotisch aussehenden Hammerhai, Survival-Experte Les Stroud untersucht in dieser HD-Dokumentation was die verschiedenen Haiarten wirklich fressen. Steht der Mensch tatsächlich auf ihrem Speiseplan oder sind Haiattacken nur darauf zurückzuführen, dass wir dem Raubfisch in seinem Lebensraum in die Quere kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Haie - Gourmets der Meere II