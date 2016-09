Classica 00:40 bis 01:40 Musik Leonard Bernstein - Young People's Concerts: Was ist Musik? USA 1958 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 54: Mit vier "Emmys" ausgezeichnet und von der Zeitschrift "Variety" als "seltener Augenblick der Symbiose von Kunst und Fernsehen" gepriesen, haben Bernsteins "Young People's Concerts" Fernsehgeschichte gemacht. In einer einmaligen Synthese von Musikwissenschaft und Entertainment bringt Maestro Bernstein die geballte Kraft seiner faszinierenden Persönlichkeit in diese Programme ein. Der erste Teil beschäftigt sich mit der grundlegenden Frage "Was ist Musik?". Mit Werken von Rossini (Ouvertüre zu "Wilhelm Tell"), Beethoven (Sinfonie Nr. 6 "Pastorale") und Ravel (La Valse). In Google-Kalender eintragen Moderation: Leonard Bernstein Originaltitel: Young People's Concerts