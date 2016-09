Sky Krimi 00:40 bis 01:45 Krimi The Fall - Tod in Belfast Folge: 6 GB 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zehn Tage sind vergangen, seit Paul Spector der Kriminalkommissarin Stella Gibson die rote Karte gezeigt hat. Gibson versucht derweil, Spectors überlebendem Opfer Informationen zu entlocken. Als Spector nach Belfast zurückkehrt, zeigt sich, dass jemand aus seiner Vergangenheit der Polizei bei deren Ermittlungen geholfen haben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Anderson (Stella Gibson) Karen Hassan (Annie Brawley) Jamie Dornan (Paul Spector) John Lynch (Jim Burns) Chris Corrigan (Bill Nash) Sarah Beattie (Olivia Spector) Bronagh Waugh (Sally Ann Spector) Originaltitel: The Fall Regie: Allan Cubitt Drehbuch: Allan Cubitt Kamera: Ruairi O'Brien Musik: David Holmes, Keefus Ciancia Altersempfehlung: ab 16