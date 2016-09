Sky Atlantic HD 01:00 bis 02:00 Actionserie Strike Back Der Überläufer GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Elitesoldat Damien Scott (Sullivan Stapleton) soll in Kenia zwei britische Diplomaten und einen lybischen Überläufer aus der Gewalt des somalischen Warlords Huseyin Waabri zu befreien. Stattdessen gerät er bei der Mission selbst in Gefangenschaft. Sein Kamerad Michael Stonebridge (Philip Winchester) bildet unterdessen in Großbritannien neue Rekruten für ihre Spezialeinheit "Section 20" aus. Und wird mit einem psychisch labilen Kandidaten konfrontiert. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Bill Eagles Drehbuch: Tony Saint Musik: Scott Shields, Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 18