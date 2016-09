Sky Cinema +1 00:10 bis 02:10 Horrorfilm Crimson Peak USA, CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem grausigen Tod ihres Vaters heiratet die junge Schriftstellerin Edith (Mia Wasikowska) den Adeligen Sir Thomas (Tom Hiddleston). Sie folgt ihm in die britischen Highlands, wo er mit seiner abweisenden Schwester Lucille (Jessica Chastain) ein uraltes Schloss bewohnt. Bald will Edith wieder das Weite suchen, denn in dem Gemäuer versetzen entsetzliche Geister sie in Angst und Schrecken. Doch die Erscheinungen sind nicht das einzige, was Edith fürchten muss: Thomas und Lucille scheinen ein grausiges Geheimnis zu verbergen. - Gänsehaut-Horror vom "Hellboy"-Macher, mit großartigem Gothik-Look und in fantastischen Albtraumbildern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mia Wasikowska (Edith Cushing) Jessica Chastain (Lady Lucille Sharpe) Tom Hiddleston (Sir Thomas Sharpe) Charlie Hunnam (Dr. Alan McMichael) Jim Beaver (Carter Cushing) Burn Gorman (Holly) Leslie Hope (Mrs. McMichael) Originaltitel: Crimson Peak Regie: Guillermo del Toro Drehbuch: Guillermo del Toro, Matthew Robbins Kamera: Dan Laustsen Musik: Fernando Velázquez Altersempfehlung: ab 16