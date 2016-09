Motorvision.TV 23:00 bis 23:25 Magazin Super Cars Open Air Feeling Open Air Feeling 2016 Stereo 16:9 Merken Cabrio-Offensive bei Mercedes: Die C-Klasse gibt es jetzt erstmals als offene Version. Der C43 AMG ist dabei die Einstiegsvariante in die AMG-Frischluftwelt. Im Sport Plus Modus hat der kleine AMG einen kernigen Sound und spurtet mit 367 PS und 520 Nm Drehmoment ordentlich nach vorne. Auch Porsche hat ein Einstiegscabrio im Programm: den neuen 718 Boxster. Der 2,5 Liter Vierzylinder der S-Variante mobilisiert 350 PS und die Porsche-typische sportliche Abstimmung macht das Open Air Feeling perfekt. MOTORVISION TV fährt beide Probe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars