Heimatkanal 21:45 bis 23:20 Musikfilm Die lustigen Weiber von Tirol D 1964 Stereo Im Kurort Seebrugg herrscht Aufregung: Frau Hofrat Lechner, die Besitzerin des Hotels 'Dreistern', weigert sich, in der neuen Saison Zimmer an Männer zu vergeben. Ihre drei Enkelinnen sind über diese Regelung entsetzt. Als Konsequenz verlassen Hannelore und Gertraud den Familienbetrieb. Hannelore wird Fremdenführerin, Gertraud assistiert dem jungen Tierarzt Dr. Schermann. Marianne bleibt zwar in der Frauenfestung, überlegt aber mit ihren Schwestern, wie sie ihre Oma umstimmen kann. Schauspieler: Vera Complojer (Hermine Lechner - Frau Hofrat) Renate Küster (Marianne) Hannelore Auer (Hannelore) Gus Backus (Charly Rassell) Rudolf Prack (Musikverleger Karl-Heinz Busch) Heli Finkenzeller (Veronika) Beppo Brem (Hausdiener Sepp) Originaltitel: Die lustigen Weiber von Tirol Regie: Hans Billian Drehbuch: Hans Billian Kamera: Dieter Wedekind Musik: Gerhard Narholz Altersempfehlung: ab 6