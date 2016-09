Niederlande 2 22:55 bis 00:00 Sonstiges Thicker Than Water S 2014 HDTV Merken Lasse krijgt waarschijnlijk geen geld nadat zijn restaurant in vlammen is opgegaan omdat de verzekering vermoedt dat de brand is aangestoken. Broer Oskar wordt jaloers wanneer zijn vrouw Liv het opneemt voor Lasse, maar helpt hem toch. Zus Jonna meldt zich aan bij het plaatselijke amateur theatergezelschap en ontmoet daar de invloedrijke Mikael. Lasse's dochter Kim komt meer te weten over een familieruzie wanneer ze buurjongen Frederik ontmoet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tjockare än vatten Regie: Erik Leijonborg