History 00:30 bis 01:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Geheimnisse in Maine USA 2014 Stereo 16:9 Sarah und Steven haben Familienandenken aus sechs Generationen in ihrem Lager und würden gerne ein paar Dinge verkaufen. Mike und Frank durchforsten begeistert ihr historisches Zuhause in Maine. Dort entdecken sie begehrenswerte Apotheken-Relikte, ein Zimmer voller Spielzeug und Fragmente einer lang vergessenen Familiengeschichte. Dann klopfen die Jungs bei einem Exzentriker an, der zunächst etwas misstrauisch ist. Doch ihr professionelles Verhalten zahlt sich aus und bringt ihnen eine Menge guter Geschäfte und ein spontanes Konzert auf einer einzigartigen Eier-Gitarre. Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12