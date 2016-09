History 23:10 bis 00:00 Dokumentation Outlaw Chronicles: Die Hells Angels Der innere Kreis USA 2015 Stereo 16:9 Merken Sonny Barger belegt schon lange den Platz als bekanntester Hells Angel. Er hat den Club in den Nachrichten und in Filmen repräsentiert und hinter den Kulissen des Clubs die Strippen gezogen. Aber es gab immer Rivalen und einer von Bargers größten Widersachern war George Christie. Dieser berichtet, wie Sonny an die Macht kam, den Einfluss der Hells Angels vergrößerte und sie zur meistgefürchteten Gruppe von Gesetzlosen machte. Christie enthüllt auch, wie Bargers Handeln den Hells Angels schadete und schließlich zu seinem Ausschluss nach mehr als 30 Jahren führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremiah Benjamin (Hells Angel) George Christie (Himself) Jay Dobyns (Himself) Beach Eastwood (Hells Angel) Bryan Hanna (Ass Kicker/Hells Angel) Ivan Katz (Big John/Hells Angel) Stephen Manley (George Christie) Originaltitel: Outlaw Chronicles: Hells Angels Regie: Josh Richards