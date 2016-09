National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:45 Dokumentation Hippo vs. Kroko SA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei der gefährlichsten Tiere Afrikas, das Krokodil und das Flusspferd, leben seit Jahrhunderten Seite an Seite. Beide haben besondere Eigenschaften, die sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben - dazu gehören ihre Muskelkraft und ihr gefährliches Gebiss. Einmal im Jahr, während der Trockenzeit, wandelt sich ihr friedliches Nebeneinander in einen Kampf ums Überleben. Während die Flüsse immer weiter austrocknen, müssen Flusspferde ihr kleiner werdendes Reservat verteidigen - auch gegen Krokodile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hippo vs Croc