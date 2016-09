National Geographic 01:05 bis 01:50 Dokumentation Extreme Survival mit Hazen Audel Jäger im ewigen Eis GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Hazel Auden testet seine Grenzen im eiskalten Norden Kanadas. Die Kenntnisse und Fähigkeiten der dort seit Jahrtausenden lebenden Inuit sollen ihm helfen, in dieser lebensfeindlichen Umwelt zurechtzukommen. Er versucht, einen funktionstüchtigen Hundeschlitten für die Jagd zu bauen und einen Iglu zu errichten, der ihn vor dem Wind schützen soll, bevor er mit den Inuit Muscheln unter dem Eis erntet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Survive the Tribe