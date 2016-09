Kinowelt 23:30 bis 02:15 Drama Szenen einer Ehe S 1973 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Golden Globe TV Spielfilm: Highlight-Tipp Mehr als zehn Jahre sind Marianne und Johan verheiratet. Als er sich in eine andere Frau verliebt, verlangt Johan plötzlich die Scheidung. Marianne baut sich ein neues Leben auf und heiratet erneut. Johan kann Marianne nicht vergessen und will seine neue Frau verlassen. Jahre später treffen Marianne und Johan wieder aufeinander - eine Affäre zwischen den früher Verheirateten bahnt sich an. Liv Ullmann und Erland Josephson in einer aufsehenerregenden, schonungslos offenen Mini-Serie von Ingmar Bergman. Die FAZ schreibt: "[...] ein Film von seltener Brillianz." Und in der Süddeutschen Zeitung war zu lesen: "Er kennt sie einfach alle, die Gesten der Zärtlichkeit, des Unmuts, des Hasses; und seine hervorragenden Schauspieler verwenden sie so selbstverständlich, sicher und beiläufig, daß man schon manchmal erschrickt." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liv Ullmann (Marianne) Erland Josephson (Johan) Bibi Andersson (Katarina) Jan Malmsjö (Peter) Barbro Hiort af Ornäs (Jacobi) Gunnel Lindblom (Eva) Anita Wall (Fru Palm) Originaltitel: Scener ur ett äktenskap Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Sven Nykvist Altersempfehlung: ab 16