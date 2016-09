13th Street 00:55 bis 01:45 Krimiserie Law & Order Spritztour nach Harlem USA 2000 Stereo 16:9 Merken In Harlem wird ein weißer Junge erschlagen. In dem Viertel ist die Lage brisant seit Polizeibeamte einen afroamerikanischen Obdachlosen dort brutal gequält haben. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) finden heraus, dass der getötete Junge von den zwei Polizisten Smith (Danny Johnson) und Flannery (James Georgiades) extra dorthin gefahren wurde, um ihm eine Lektion zu erteilen. Darüber kommt es zum Streit zwischen McCoy (Sam Waterston) und Schiff (Steven Hill). Während McCoy den beiden einen Deal anbieten will, fordert Schiff ein hartes Vorgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Detective Edward Green) Sam Waterston (Stell. Staatsanwalt Jack McCoy) Angie Harmon (Stellv. Staatsanwältin Abbie Carmichael) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Steven Hill (Bezirksstaatsanwalt Adam Schiff) Earl Hindman (Mr. Riley) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Matt Witten, Lynne E. Litt Kamera: John Beymer Musik: Mike Post