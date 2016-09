Animal Planet 23:15 bis 23:35 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken Robbie und sein Bruder Stephen, Ex-Barkeeper aus New York, machen sich in dieser Episode auf den Weg ins 800 Kilometer entfernte Moss Point in Mississippi. Dort helfen die "Swamp Brothers" einem Kollegen aus der Patsche: Alligator-Züchter Curtis Silver sind die Krokodile ausgebüchst. Nachdem ein Hurrikan seine Ranch verwüstete, hatten die Echsen während des darauf folgenden Hochwassers die Gunst der Stunde genutzt. Da Silvers Tiere aber markiert sind, dürfte es nicht schwer fallen, sie von ihren wilden Artgenossen zu unterscheiden. Außerdem verlassen Alligatoren nur selten ihr angestammtes Revier. Der Züchter vermutet deshalb, dass seine Babys gleich nebenan im benachbarten Sumpfgebiet untergekrochen sind. Sie einzufangen wird trotzdem kein Kinderspiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Brothers