TV5 22:32 bis 23:00 Sonstiges Acoustic Merken Une voix rauque, presque masculine, un univers musical entre folk, soul, blues et pop, des sonorités acoustiques. La Française Imany est de retour avec un nouvel album, ''The Wrong Kind of War''. L'année 2016 reste marquée par le succès du remix de ''Don't be so Shy'', un single écrit à l'origine pour la bande originale du film ''Sous les jupes des filles''. La version électro de ce titre a permis de toucher un très large public, différent de celui qui avait découvert l'artiste à travers ''The Shape of Broken Heart'', son premier album. Dans ''The Wrong Kind of War'', les mélodies sont fortes et les textes plus assumés : Imany chante l'émancipation, la liberté, la responsabilité... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Imany Originaltitel: Acoustic