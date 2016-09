TV5 17:03 bis 17:55 Sonstiges Temps présent Videurs, les mal-aimés de la nuit / Beznau, la centrale nucléaire qui fait peur CH Merken Au sommaire : "Videurs, les mal-aimés de la nuit" : À Genève, le videur d'un bar branché a provoqué, à coups de poings, le décès d'un client. À Lausanne, les agents de sécurité seraient la cause de 8% des violences perpétrées sur le domaine public. Epinglés par les médias pour de tragiques faits divers, les videurs passent parfois pour des brutes épaisses et dangereuses. Temps Présent a enquêté sur la réalité complexe de ce métier à la fois exposé et peu encadré. "Beznau, la centrale nucléaire qui fait peur" : La Suisse risque un accident nucléaire majeur de type Fukushima, au coeur d'une des régions les plus peuplées du pays. C'est ce qu'affirment les anti-nucléaire, alors que le peuple va se prononcer cet automne sur l'avenir du nucléaire. Car autour de la vénérable centrale de Beznau (AG), dont un réacteur est à l'arrêt, la tension monte. En 2015, un millier d'irrégularités sont découvertes dans la cuve du réacteur 1. Cette pièce cruciale contient les barres d'uranium. Elle ne peut être ni changée, ni réparée. Reste à savoir si ces irrégularités fragilisent ou non la cuve d'une centrale nucléaire mise en service en 1969, ce qui fait d'elle la plus vieille du monde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Mauro Losa et Gabriel Tejedor, reportage de Xavier Nicol et Christophe Ungar