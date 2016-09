KI.KA 07:50 bis 08:00 Trickserie Bing Der Frosch GB, IRL 2013-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Frosch: Bing und Sula entdecken einen Frosch im Garten. Sie machen es ihm in einem Eimer gemütlich und stellen ihm Milch und Salat hin. Doch Froschi behagt sein neues Zuhause gar nicht. Er hüpft weg und verkriecht sich in einem Rohr. Darin ist es schattig, feucht und glibberig. Bing und Sula wird klar, dass Froschi es genauso mag. Und dass er hier schon sein Zuhause hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bing Regie: Nicky Phelan Drehbuch: Ted Dewan, Philip Bergkvist, Mikael Shields, Lucy Murphy, An Vrombaut, Gerard Foster, Denise C Musik: Julian Nott, Russell Pay

