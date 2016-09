Schweiz 2 17:40 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Im Zeichen des Satans D, A 1995 2016-09-28 10:15 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Kommissar Moser und Rex untersuchen die Ritualmorde an vier Frauen, deren Leichen bei Ausgrabungsarbeiten am Stadtrand entdeckt wurden. Alle Opfer waren in einem ganz bestimmten Abstand voneinander vergraben. Eine erste Spur führt zu einem Schloss, in dem eine obskure Sekte sein Hauptquartier aufgeschlagen hat. Moser verschafft sich Zugang und trifft dort auf Anne, die große Angst hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) David Cameron (Norton) Nadeshda Brennicke (Anne) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12