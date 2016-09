Schweiz 2 17:40 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Der maskierte Tod D, A 1995 2016-09-22 10:25 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Bei einer Gesichtsbehandlung in einem Kosmetiksalon stirbt eine Kundin. Der Gerichtsmediziner findet heraus, dass es sich um einen Mord handelt und Kommissar Moser beginnt mit Nachforschungen. Unter Verdacht gerät die beste Freundin der Toten, die sich zur Tatzeit in der Nachbarkabine befand. Beide Frauen hatten eine Affäre mit dem smarten Anwalt Dr. Baumann, den Moser ebenfalls befragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Fritz Muliar (Max Koch) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Senta Berger (Karla Wilke) Arthur Denberg (Dr. Baumann) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hermann Zschoche Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 16