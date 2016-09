Schweiz 2 17:35 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Tödliche Verführung D, A 1994 2016-09-21 10:25 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Ein deutscher Tourist, der in der Wiener Innenstadt junge Männer fotografiert hat, wird tot aufgefunden. In Verdacht gerät Hubert Meixner. Er war nicht nur fotografiert worden, sondern hatte auch eine Einladung des Touristen angenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Klaus Händl (Hubert Meixner) Michael König (Bernd Holzmann) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12