Schweiz 2 17:35 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Ein mörderischer Sommer D, A 1995 2016-09-20 10:35 Stereo Dolby Digital HDTV In einem FKK-Gebiet an der Donau wird ein Liebespaar ermordet. An der Brust beider Opfer findet sich ein blutiges Zeichen. Im letzten Jahr gab es einen ähnlichen Mord, der Täter konnte nicht gefunden werden. Stockinger hatte damals einen Verdacht, aber keine Beweise. Um den Mörder zu schnappen, tarnen sich Kommissar Moser und seine Kollegin Elisabeth Böhm als Liebespaar und ermitteln undercover. Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Sabine Petzl (Elisabeth Böhm) Michael Aichhorn (Klaus Beranek) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Udo Witte Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12