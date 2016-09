RTL 9 16:25 bis 18:00 Sonstiges Une soeur encombrante CDN, USA 2006 Merken Melissa Brennan assiste au meurtre d'Alex Kendall, son petit ami. Celle-ci s'enfuit mais les tueurs sont à sa recherche, cherchant à récupérer l'argent que Kendall leur aurait volé et qu'ils pensent être maintenant en sa possession. Kate, la soeur de Melissa, se retrouve impliquée dans cette affaire. Elle trouve de l'aide auprès de Luke Grant, lequel la séduit rapidement. Mais ce dernier travaille pour Delane, propriétaire d'une boîte de strip-tease en association avec Kendall. Il souhaite à présent utiliser Kate pour retrouver Melissa et l'argent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dahlia Salem (Kate Brennan) Meghan Ory (Melissa Brennan) Ty Olsson (Luke Grant) Anthony Ulc (Carl Delane) Bruno Verdoni (Det. Paul McLaren) Jane McLean (Shelly Lynch) Darren Moore (Tony Rackman) Originaltitel: Her Sister's Keeper Regie: Michaël Scott Drehbuch: Michael Sloan Musik: Michael Neilson