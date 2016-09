RTL 9 16:25 bis 18:05 Sonstiges Fascination criminelle USA, CDN 2006 Merken Jennifer vient d'être nommée manager d'une agence de publicité. Stacy, une jeune femme ambitieuse, fait son entrée dans la société. Très vite, les qualités de Stacy font leurs preuves et l'agence décroche un gros budget. Lorsque sa directrice décide de lever le pied pour sauver son mariage, Stacy perd la tête et se sent abandonnée. Elle va alors tout mettre en oeuvre afin de détourner Jennifer de son nouveau but et va s'en prendre à son mari... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Young (Jennifer Kamplan) Georgia Craig (Stacy Sherman) Ari Cohen (Patrick Kamplen) Lucia Walters (Abbey Noonan) Jocelyne Loewen (Maria) Michael St. John Smith (Nordin Haber) Kwesi Ameyaw (Det. Mark Learner) Originaltitel: A Job to Kill for Regie: Bill Corcoran Drehbuch: Peter Baloff, Dave Wollert Musik: Terry Frewer