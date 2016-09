RTL 9 15:35 bis 16:25 Sonstiges Mick Brisgau Chasse à l'homme D 2011 Merken Un jeune homme retrouvé mort dans une forêt permet à Mick de découvrir non seulement une nouvelle activité liée aux possibilités de géo-positionnement des portables mais aussi de lui rappeler son admiration pour Clint Eastwood et "L'inspecteur Harry". Son enquête lui permet de découvrir un ingénieux trafic de drogue. Il fait parallèlement la connaissance de la mère d'Andreas qui le vampe au grand désespoir d'une Tanja jalouse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael 'Mick' Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Benjamin Karalic Musik: Thomas Klemm