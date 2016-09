RTL 9 13:10 bis 14:40 Sonstiges L'heure du courage USA, CDN 2008 Merken De retour d'une fête, la nuit, Debra et Katie se sont arrêtées en voiture en haut d'une montagne pour admirer la vue panoramique lorsqu'elles tombent sur Franklin Hightower, un délinquant. Franklin braque la voiture des deux jeunes filles et les kidnappe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tom Berenger (Larsan) Torri Higginson (Chief Geiger) Britt McKillip (Katie) Genevieve Buechner (Debra) Nicole Oliver (Cynthia) Chilton Crane (Marie) Jessica Parker Kennedy (Sandy) Originaltitel: Desperate Hours: An Amber Alert Regie: George Mendeluk Drehbuch: Joseph Nasser, Luis Cruz, Jack Nasser Musik: Stu Goldberg