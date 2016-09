RTL 9 22:20 bis 00:05 Drama Sexe intentions USA 1999 Choderlos de Laclos 20 40 60 80 100 Merken Ils sont jeunes, beaux, riches et rivalisent d'adresse machiavélique pour comploter des conquêtes amoureuses. Dans cette version moderne des "Liaisons dangereuses", l'intrigante Kathryn Merteuil charge son perfide ami et double masculin, Sebastian Valmont, de séduire la vertueuse Annette Hargrove, dont les régulières déclarations sur les bienfaits de la virginité sont des agressions permanentes au système de pensée de Mlle Merteuil. Ce challenge devient un pari, que Sebastian veut absolument gagner. Mais sa tentative de séduction ne produit pas les effets escomptés : il est séduit en retour par la jeune et jolie étudiante. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Kathryn Merteuil) Ryan Phillippe (Sebastian Valmont) Reese Witherspoon (Annette Hargrove) Selma Blair (Cecile Caldwell) Louise Fletcher (Helen Rosemond) Joshua Jackson (Blaine Tuttle) Eric Mabius (Greg McConell) Originaltitel: Cruel Intentions Regie: Roger Kumble Drehbuch: Roger Kumble Kamera: Theo van de Sande Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 16