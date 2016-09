RTL 9 15:25 bis 18:40 Sonstiges A la recherche du bonheur USA 2006 Merken Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il jongle pour s'en sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de cinq ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job, sans succès. Il obtient finalement un stage dans une prestigieuse firme de courtage, mais il n'est pas encore payé et se trouve incapable de régler son loyer. Il est alors contraint de vivre dans la rue avec son petit garçon... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Chris Gardner) Jaden Smith (Christopher) Thandie Newton (Linda) Brian Howe (Jay Twistle) James Karen (Martin Frohm) Dan Castellaneta (Alan Frakesh) Kurt Fuller (Walter Ribbon) Originaltitel: The Pursuit of Happyness Regie: Gabrièle Muccino Drehbuch: Steven Conrad Musik: Andrea Guerra