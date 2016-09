RTL 9 22:30 bis 00:10 Horrorfilm Wolfman USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Lawrence Talbot est un aristocrate torturé par la disparition de son frère. Sous les suppliques de la fiancée du disparu, Gwen Conliffe, il revient à Blackmoor pour l'aider à retrouver l'homme qu'elle aime. Il découvre qu'une créature brutale et assoiffée de sang s'affère à décimer les villageois et que Aberline, un inspecteur soupçonneux de Scotland Yard, mène l'enquête. Réunissant petit à petit les pièces du puzzle sanglant, Talbot apprend qu'une malédiction ancestrale transforme ses victimes en loups-garous les nuits de pleine lune. Pour mettre fin au massacre et protéger la femme dont il est tombé amoureux, il doit anéantir la créature macabre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Merrells (Ben Talbot) Gemma Whelan (Gwen's Maid) Emily Blunt (Gwen Conliffe) Benicio Del Toro (Lawrence Talbot) Mario Marin-Borquez (Young Lawrence) Asa Butterfield (Young Ben) Cristina Contes (Solana) Originaltitel: The Wolfman Regie: Joe Johnston Drehbuch: Andrew Kevin Walker, David Self, Curt Siodmak Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 16