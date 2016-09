RTL 9 20:40 bis 22:30 Sonstiges Mad Max 2 : le défi AUS, USA 1981 Merken En l'an 4000, le chaos et la violence règnent en maîtres absolus. Une gigantesque guerre du pétrole a dévasté la terre, entraînant la disparition presque totale des réserves mondiales. Les derniers survivants, rassemblés en hordes, s'affrontent pour s'emparer des derniers barils... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Max) Bruce Spence (The Gyro Captain) Michael Preston (Pappagallo) Max Phipps (The Toadie) Vernon Wells (Wez) Kjell Nilsson (The Humungus) Emil Minty (The Feral Kid) Originaltitel: Mad Max 2: The Road Warrior Regie: George Miller Drehbuch: Terry Hayes, George Miller, Brian Hannant Musik: Brian May