RTL 9 16:15 bis 17:45 Actionfilm Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? USA 1988 20 40 60 80 100 Merken Le lieutenant Frank Drebin est une légende vivante de la police. C'est le flic le plus gaffeur et fêlé de Los Angeles. Plaqué par sa femme, il part en vacances se reposer... à Beyrouth. A son retour, il apprend que son partenaire est soupçonné de trafic de drogue. Son enquête le conduit sur les traces du dangereux escroc Vincent Ludwig et de sa pulpeuse assistante. Dans un même temps, la Reine d'Angleterre débarque pour une visite de routine. Mais Drebin ne connaît pas la routine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leslie Nielsen (Frank Drebin) Priscilla Presley (Jane Spencer) Ricardo Montalban (Vincent Ludwig) George Kennedy (Ed Hocken) O.J. Simpson (Nordberg) Susan Beaubian (Mrs. Nordberg) Nancy Marchand (Mayor) Originaltitel: The Naked Gun Regie: David Zucker Drehbuch: David Zucker, Jerry Zucker, Jim Abrahams, Pat Proft Kamera: Robert M. Stevens Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12