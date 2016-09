RTL 9 14:30 bis 16:15 Actionfilm Bienvenue dans la jungle USA 2003 R.J. Stewart 20 40 60 80 100 Merken Dans la "jungle" urbaine de L.A., le job de Beck consiste à reprendre ce qui n'a pas été payé. Costaud et rusé, Beck est le meilleur à ce jeu-là. Cette fois, c'est un type qu'il doit récupérer, un tchatcheur mouillé dans des trafics louches, coincé au Brésil. Il va se heurter à quelques complications inattendues : d'abord Travis, qui ne veut pas rentrer, mais aussi la belle Mariana, qui en sait plus qu'elle ne veut le dire et Hatcher, un despote qui règne sur la jungle et ses habitants. Perdu au milieu de nulle part et cerné de mille pièges, Beck va devoir revoir ses méthodes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Beck) Seann William Scott (Travis) Rosario Dawson (Mariana) Christopher Walken (Hatcher) Ewen Bremner (Declan) Jon Gries (Harvey) William Lucking (Walker) Originaltitel: The Rundown Regie: Peter Berg Drehbuch: R. J. Stewart, James Vanderbilt Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16