RTL 9 12:55 bis 14:30 Komödie Marmaduke USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Phil Winslow se voit proposer le job de ses rêves à Orange County. Sa petite famille et lui-même quittent donc le Kansas pour commencer une nouvelle vie, en Californie. Bien évidemment, ils emmènent avec eux Marmaduke, leur grand danois de 80 kilos, expert ès bêtises et papotage. Sur place, le chien sympathise avec quelques canidés un peu spéciaux et tombe sous le charme de Jezebel, le collet de Don Twombly, le nouveau patron de Phil... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lee Pace (Phil Winslow) Judy Greer (Debbie Winslow) Caroline Sunshine (Barbara Winslow) Finley Jacobsen (Brian Winslow) Mandy Haines (Sarah Winslow) Milana Haines (Sarah Winslow) David Walliams (Anton Harrison) Originaltitel: Marmaduke Regie: Tom Dey Drehbuch: Tim Rasmussen, Vince Di Meglio, Brad Anderson, Phil Leeming Musik: Christopher Lennertz