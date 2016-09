Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioTexte am Dienstag Skurrile Geschichten von Erich Kästner / nemo, das Ratespiel Merken In seinen Erzählungen schildert der Dresdner Dichter die komischen Katastrophen und kleinen Dramen des Alltags Die gefeierte Diva Anita Riccoboni hat ein Faible für Weißfüchse und für ältere Herren, die gewillt sind, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Da kommt ihr ihre schauspielerische Begabung auch im wahren Leben sehr entgegen. Der talentierte Maler Komjansky hungert "künstlich", um die Qualität seiner Bilder und Graphiken zu gewährleisten, so wie man es von einem Künstler erwartet, der auf finanzielle Sicherheit und materielle Güter zugunsten der Kunst zu verzichten hat nach dem Motto per aspera ad astra. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit dem "Hungerkünstler". Auch nicht mit dem Metallarbeiter Peter Sturz, der bei einem Preisausschreiben einen zweiwöchigen Aufenthalt in einem Tiroler Luxushotel gewonnen hat. Der alpine Urlaub entwickelt sich für den robusten Proletarier zum Alptraum, zum "Inferno im Hotel". Anders verläuft das Leben für Pleitier und Sugar Daddy Rudi, der schließlich eine gute Partie macht, indem er Bianca Tintamora heiratet, die er jahrelang ausgehalten hat. Während der kleine Herr Stampf große soziale Dienste leistet. Im Laufe seiner langen Schriftsteller-Karriere hat Erich Kästner nicht nur erfolgreiche Kinderbücher, Gedichte, Drehbücher und Gassenhauer verfasst. Der Autor des berühmten Romans "Der Gang vor die Hunde" - so der ursprüngliche Titel von "Fabian" - hat etwa 140 Erzählungen in mehreren Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Die besten und wenig bekannten Geschichten hat Kästner-Kenner Sven Hanuschek unter dem Titel "Der Herr aus Glas" herausgegeben, die als Grundlage für das gleichnamige, von den radioTexten produzierte Hörbuch mit Nico Holonics dienten. In diesen ernsten und gleichzeitig komischen Kurzgeschichten stellt der "Volksschullehrer" - so nannte sich Kästner - erneut seine scharfe Beobachtungsgabe, seine sozialkritische Haltung unter Beweis, wie sie bereits im Roman "Fabian" zum Ausdruck kam. Schauspieler Nico Holonics liest Kästners skurrile Erzählungen. Anschließend beschäftigen sich die nemo-Ermittler Elisabeth Tworek und Andreas Trojan mit neuen literarischen Fällen. In Google-Kalender eintragen