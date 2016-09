intv 23:30 bis 23:45 Magazin sportpanorama CH Merken Nationale und internationale Aktualität des Sonntags und des Wochenendes, hauptsächlich der Mainstream-Sportarten. Dazu eigene Themen und Geschichten, die Gesprächsstoff liefern. Hintergrundbeiträge zu relevanten Themen und in der Regel ein vertiefetes Gespräch mit einem Studiogast runden die Sendung ab. Von Tennis-Superstar Roger Federer, Lauf-Ikone Haile Gebreselassie, Sprint-Queen Marion Jones über Stanley-Cupsieger Joe Thornton oder US-Skistar Bode Miler - schon viele hochkarätige Gäste aus dem In- und Ausland fanden den Weg ins Studio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: sportpanorama